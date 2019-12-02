命运2怎么完成山巅榴炮前置任务 山巅榴炮前置任务完成流程一览

命运2怎么完成山巅榴炮前置任务？相信不少玩家都很好奇这个任务的完成方法吧，那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！
山巅榴炮前置任务完成流程一览：
山巅榴炮前置任务怎么做？
首先要来到高塔萨克斯领主接取攀藤附葛这个任务，在熔炉竞技场荣耀阶级成就中也可以看到荣耀追寻这个成就的说明，需要玩家在熔炉竞技场中完成，顺带一提的是竞技模式，也就是5个模式中右边的那个天梯模式中才可以提高完成进度。
进入对战中只要玩家一个劲的使用榴弹发射器轰炸就行了，一颗炮多杀是最好的，这样完成任务是最快的，完成任务3个条件主要就是短时间多杀比较难，其他的只要杀了人基本都会涨进度条。
完成任务后去成就中完成该成就，再去高塔交任务就可以获得山顶巅峰这把枪啦，当然在刷山顶巅峰的过程中，其他一些日常周常还有一堆支线任务都会自动完成的，顺带还能刷一把月之狂嚎手炮。
①榴弹击杀：这个进度是百分比的，估计是75到100个击杀。
②榴弹迅速击杀：榴弹多重击杀或者短时间内多杀，也就是双杀或者1秒内杀2个这些都算，这个是最难完成的。
③榴弹奖牌：榴弹击杀就会加，多重击杀会加更多，和第一个条件基本是一个进度。
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