云顶之弈辛德拉装备搭配攻略 云顶之弈辛德拉装备搭配推荐详解指南

2019-12-02 11:29:26 来源：91单机游戏 编辑：十一

云顶之弈有许多阵容玩法，其中辛德拉装备要怎么搭配呢?想必还有许多小伙伴不清楚吧，下面91小编给大家分享一下辛德拉装备的相关搭配推荐啦!

云顶之弈辛德拉装备怎么搭配

推荐装备

莫雷洛秘典

守护天使

守护天使

属性

生命：500

护甲：20

魔抗：20

物攻：40

攻速：0.7

暴击率：25%

攻击距离：3

初始法力值：0

法力：80

技能

水力法球

主动

辛德拉在随机的一名敌人附近幻化出一颗会爆炸的流水法球，在爆炸时对命中的所有敌人造成魔法伤害。

伤害：175/350/600

羁绊

海洋(部署多名海洋英雄会间歇性为队友恢复法力值。数值随部署的英雄数提升。)

2每4秒为队友回复15点法力值。

4每4秒为队友回复35点法力值。

6每4秒为队友回复60点法力值。

魔法师(部署多名魔法师能让他们有几率在施放完技能后再施放一次。几率随部署的法师数增加。)

3法师有50%的几率在施放完技能后再施放一次。6法师有100%的几率在施放完技能后再施放一次。

好啦，以上就是小编为大家带来的关于云顶之弈辛德拉装备搭配推荐分享啦!