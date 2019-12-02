dnf审判天使降临称号怎么获得 dnf审判天使降临称号获得方法介绍

2019-12-02 11:25:39 来源：91单机游戏 编辑：十一

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dnf审判天使降临称号怎么获得

这个是一个非常强力的称号，假的属性非常多，在城里跑的也快可以说是没有移动速度的最大上限，另外百分比的所有速度对夹也是非常实用的。

并且重点是样子好看非常便宜。

下面介绍一下审判天使降临称号属性

主要属性还是用在pk场比较好玩对于飞天大黑狗，或者一刀吸红狗都有很强的加强作用。

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