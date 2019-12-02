云顶之弈钢铁刺地狱沙漠召唤阵容搭配攻略 钢铁刺地狱沙漠召唤阵容搭配推荐指南

2019-12-02 11:17:06 来源：91单机游戏 编辑：十一

云顶之弈有许多阵容玩法，其中钢铁刺地狱沙漠召唤阵容要怎么搭配呢?想必还有许多小伙伴不清楚吧，下面91小编给大家分享一下钢铁刺地狱沙漠召唤阵容搭配推荐啦!

云顶之弈钢铁刺地狱沙漠召唤阵容怎么搭配

核心羁绊：钢铁线的英雄比较强的点能免疫一段时间的伤害，这样钢铁线的阵容在搭配出来以后经常可以作为挂件来使用，顶在前排能更容易的去规避对手的伤害同时在打出输出，很好用。

阵容解读：六刺的阵容能配合钢铁线的阵容打出高额的输出效果，尤其是这个阵容里会给到钢铁线的挖掘机幽梦将其改成刺客的羁绊，这个阵容的进攻、爆发能力都会比较强一些，尤其是搭配三召唤使还能够去发育劫这张牌，正所谓前排有钢铁保底，后排有刺客输出，可进可退。

羁绊：6刺客&3地狱火&3召唤使&2钢铁&2沙漠

钢铁刺的体系在站位的情况下一字排开，标准的刺客站位，同时安妮这张牌如果拿不到的话可以利用钢铁线的拉克丝来替代，这两张牌是可以互相替换的，大家根据情况来选择。

核心英雄：雷克塞在钢铁线的阵容里属于比较强的一张牌，并且这个阵容里会给到挖掘机幽梦让其具备刺客的羁绊，能更容易的进场打出输出的效果，挖掘机的进场、收割的能力都很强劲。

出装推荐：雷克塞的出装推荐做出幽梦，能改成刺客的羁绊，龙牙+绿叉的体系保底能力也更强。

好啦，以上就是小编为大家带来的关于云顶之弈钢铁刺地狱沙漠召唤阵容搭配推荐攻略分享啦!