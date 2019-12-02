2019lol十二月幸运召唤师活动在哪 lol十二月幸运召唤师活动地址介绍

2019-12-02 10:55:22 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

lol中的很多活动也要进行更新了，那么幸运召唤师活动在哪里参加呢？不清楚的小伙伴下面和小编一起来看看十二月幸运召唤师活动网址分享。

点击进入：目前暂时还未更新哦!小伙伴们耐心等待一下，小编为会在第一时间为大家送上。

Q：我拿到的英雄皮肤奖励可以领到任意大区吗?没有对应的英雄怎么办?

A：奖励只能领取到当前绑定大区。

Q：奖励皮肤多久到账?

A：通常来说奖励会立即到账。当活动参与量较大时可能出现发放延迟，请稍作等待，一般等待时间不超过24小时。

Q：每个大区均可以参与还是一个QQ参与一次?

A：每个大区参与一次。

Q：领取皮肤时候，选择大区出错，能否进行更换大区?

A：皮肤一旦领取完毕，无法更换至其他大区，请谨慎选择。