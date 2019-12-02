2019lol阿卡丽的神秘商店12月活动时间 lol阿卡丽的神秘商店12月活动入口

2019-12-02 10:53:14 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

2019LOL12月阿卡丽的神秘商店什么时候开呢？lol阿卡丽的神秘商店12月活动地址在哪，感兴趣的小伙伴下面小编给大家带来了2019lol阿卡丽的神秘商店12月活动地址分享。

活动地址：点击进入(尚未开启)

活动时间：预计2019-12-19~2019-12-30

活动规则

1、每位召唤师拥有一次抽折扣的机会,使用钥匙获得额外一次抽折扣的机会;

神秘钥匙说明：神秘钥匙由英雄联盟官方活动发放,暂无其他渠道获得,敬请留意。拥有神秘钥匙的玩家,在阿卡丽的神秘商店中拥有额外一次刷新折扣的机会。

2、每位召唤师每一英雄对应皮肤可选择一款购买;

3、召唤师将有一定概率获得购买限定皮肤的机会,试试手气吧;

4、请在登陆页面后绑定大区，购买的皮肤将发放至绑定大区。

5、系统会在24小时内确认及更新订单状态,同时完成发货,请耐心等待;

6、在法律允许的范围内,腾讯公司拥有对此活动的解释权。