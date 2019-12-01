LOLS10小鱼人怎么加点？最佳小鱼人加点方法说明

2019-12-02 09:34:04 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

英雄联盟S10赛季即将到来，很多玩家都期待S10赛季的到来，新赛季有新的符文基石，那么各位小伙伴们知道LOLS10小鱼人怎么加点吗？接下来91小编和大家一起分享一下最佳小鱼人加点方法说明。

小编提示：

LOL每个赛季都会有一些小小的变动，对于习惯了上赛季加点和天赋的玩家来说是个不小的难点。

所以牛游戏小编在这里为大家带来小鱼人S10赛季的天赋符文加点以及出装攻略，我们会保持更新最新的内容!

小鱼人S10天赋加点图

这里采用了主宰为主，精密为辅的搭配方案，这套方案在韩服胜率53.37%

小鱼人S10出装推荐

起始装备

腐败药水开局

中期装备

海克斯科技原型腰带-01+巫妖之祸，后面看经济可以再出个中娅沙漏

后期装备

这套装备爆发高，同时中娅的存在让小鱼人也多了更多的生存空间。也可以选择一点减CD的鞋子，能让自己更加得心应手。