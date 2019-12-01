LOLS10火男怎么加点？最佳火男加点方法说明

2019-12-02 09:32:14 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

英雄联盟S10赛季即将到来，很多玩家都期待S10赛季的到来，那么各位小伙伴们知道LOLS10火男怎么加点吗？接下来91小编和大家一起分享一下最佳火男加点方法说明。

小编提示：

LOL每个赛季都会有一些小小的变动，对于习惯了上赛季加点和天赋的玩家来说是个不小的难点。

所以牛游戏小编在这里为大家带来火男S10赛季的天赋符文加点以及出装攻略，我们会保持更新最新的内容!

火男S10天赋加点图

这里采用了巫术为主，启迪为辅的搭配方案，这套方案在韩服胜率48.12%

火男S10出装推荐

起始装备

窃法之刃+2生命药水

中期装备

监视残存物+兰德里的折磨，再加上一个中娅沙漏

后期装备

爆发输出的同时加点生存，秀一波操作吧