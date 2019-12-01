LOLS10阿卡丽怎么加点？最佳阿卡丽加点方法说明

2019-12-02 09:30:17 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

英雄联盟S10赛季马上就要正式开启了，很多玩家都期待S10赛季的到来，那么各位小伙伴们知道LOLS10阿卡丽怎么加点吗？接下来91小编和大家一起分享一下最佳阿卡丽加点方法说明。

小编提示：

LOL每个赛季都会有一些小小的变动，对于习惯了上赛季加点和天赋的玩家来说是个不小的难点。

所以牛游戏小编在这里为大家带来阿卡丽S10赛季的天赋符文加点以及出装攻略，我们会保持更新最新的内容!

阿卡丽S10天赋加点图

这里采用了精密为主，主宰为辅的搭配方案，这套方案在韩服胜率48.12%

阿卡丽S10出装推荐

起始装备

多兰之盾+生命药水

中期装备

海克斯科技枪刃+莫雷洛秘典，看对局情况如果经济不错的话还能出个中娅沙漏

后期装备

阿卡丽不管是什么位置，生存能力还是比较需要的，尤其是作为刺客位的时候，这样才能抓住对方后排打。