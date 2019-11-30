剑网3貉懵懵怎么获得 貉懵懵获取方法介绍

2019-12-01 15:10:34 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

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剑网3貉懵懵获得方法

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线索是少林寺的齐华村，在范围内找了一圈，只有这个npc查小娘有三次对话的机会，目测应该就是她没跑了

需要道具为【龙纹壁】，就是挖宝掉落的那个，之前反馈说多的龙纹壁没地方用，这是给了个新途径消耗一下吗