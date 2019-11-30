新倩女幽魂2019年冬季签到活动有什么福利呢 2019年冬季签到活动奖励介绍

2019-12-01 15:04:15 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

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新倩女幽魂2019年冬季签到活动福利内容：

2019年11月28日至2020年1月8日冬季签到正式开启，每日登陆均有好礼相赠，连续签到满42天更有机会抽取五色土、雪米团子、十诫锦囊等丰厚奖励。

本期签到可使用朱墨典签笔进行补签，朱墨典签笔在商城元宝区限时区有售。(朱墨典签笔会在本期签到结束时过期，即有效期至2020年1月8日23:59)