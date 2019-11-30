云顶之弈钢铁刺地狱沙漠召唤阵容玩法教程一览 钢铁刺地狱沙漠召唤阵容怎么玩

2019-12-01 13:15:52 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

云顶之弈钢铁刺地狱沙漠召唤阵容怎么玩？有哪些技巧呢？相信很多小伙伴都很好奇这个阵容的玩法技巧吧，那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

钢铁刺地狱沙漠召唤阵容玩法教程一览：

核心羁绊

钢铁线的英雄比较强的点能免疫一段时间的伤害，这样钢铁线的阵容在搭配出来以后经常可以作为挂件来使用，顶在前排能更容易的去规避对手的伤害同时在打出输出，很好用。

阵容解读

六刺的阵容能配合钢铁线的阵容打出高额的输出效果，尤其是这个阵容里会给到钢铁线的挖掘机幽梦将其改成刺客的羁绊，这个阵容的进攻、爆发能力都会比较强一些，尤其是搭配三召唤使还能够去发育劫这张牌，正所谓前排有钢铁保底，后排有刺客输出，可进可退。

羁绊：6刺客&3地狱火&3召唤使&2钢铁&2沙漠

钢铁刺的体系在站位的情况下一字排开，标准的刺客站位，同时安妮这张牌如果拿不到的话可以利用钢铁线的拉克丝来替代，这两张牌是可以互相替换的，大家根据情况来选择。

核心英雄

雷克塞在钢铁线的阵容里属于比较强的一张牌，并且这个阵容里会给到挖掘机幽梦让其具备刺客的羁绊，能更容易的进场打出输出的效果，挖掘机的进场、收割的能力都很强劲。

出装推荐

雷克塞的出装推荐做出幽梦，能改成刺客的羁绊，龙牙+绿叉的体系保底能力也更强。