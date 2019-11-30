宝可梦剑盾蛋符闪符获得教学视频一览 蛋符闪符怎么获得

2019-12-01 13:10:32 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

宝可梦剑盾蛋符闪符怎么获得？相信不少小伙伴都不知道这个道具的获得方法，这边91手游网小编给大家介绍下吧！

蛋符闪符获得教学视频一览：

在宝可梦剑盾蛋符闪符是一个快速孵蛋的工具，是游戏中比较重要的道具。

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