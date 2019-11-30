2019LOL阿卡丽的神秘商店12月活动入口在哪 2019十二月阿卡丽的黑金商店活动地址分享

2019-12-01 13:08:21 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

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2019lol阿卡丽的神秘商店12月活动地址在哪？

活动地址：点击进入

1、新一期阿卡丽的神秘商店上线了。登录并绑定大区后可以在活动中获得6个阿卡丽推荐的道具，仅可购买到绑定的大区。

2、提供刷新道具的功能，刷新道具功能将推荐6个新道具替换现有道具，之前的道具将无法再继续购买。

3、刷新功能第一次免费，后续刷新需购买对应的守卫皮肤。每人最多刷新10次，刷新满10次后，将可领取1个永久皮肤宝箱。(宝箱将在后续开放领取，请关注公告)。

4、道具购买后将于24小时内发放到指定大区内，敬请留意。

5、因本活动及其规则产生的任何争议，用户与举办方友好协商解决，若协商不成，用户和举办方均同意将争议提交至举办方即腾讯公司所在地人民法院诉讼解决。因本活动及其规则的一切事宜均适用中华人民共和国法律。