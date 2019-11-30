云顶之弈9.23斩杀流怎么玩 云顶之弈9.23斩杀流玩法思路一览

在云顶之弈9.23版本中斩杀流该怎么玩呢?估计有些小伙伴还不知道吧，那么下面小编给大家带来了详细的玩法介绍。
斩杀流玩法介绍
阵容一览
阵容羁绊
4掠食者+2水晶+3剧毒+2钢铁+2游侠。
核心英雄
蝎子可以拿反甲(锁子甲+锁子甲)、狂徒(腰带+腰带)，有条件可以双反甲，3级蝎子拥有十分强力的坦度。
思路玩法
这套阵容在前中期非常猛。优先确保水晶先锋的装备，开局选秀拿腰带或者锁子甲。这套阵容依然是需要赌的，前期手上只留深渊巨口、祖安怒兽、水晶先锋和虚空遁地兽，打完石甲虫后开始用利息搜卡，4个掠食者都可以追3星，但是优先深渊巨口和水晶先锋。打完狼上6人口，有剧毒上剧毒，有水晶上水晶，后期蒙多可以换成炼金，搜到水晶拉克丝直接换下梦魇或者没有到三星的掠食者。
以上就是小编给大家带来云顶之弈9.23斩杀流的具体玩法介绍了!
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