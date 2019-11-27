lolS10蜘蛛符文如何搭配 lolS10蜘蛛出装推荐

2019-11-30 13:49:24 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

在LOL迎来了S10之后，符文也有了大的改动，lolS10蜘蛛符文该怎么搭配呢?估计有些小伙伴还不是很清楚，那么下面和小编一起来看看吧。

蜘蛛符文搭配介绍

蜘蛛一直是很看重前期节奏的英雄，一旦到后期就会暴露出伤害不足控制不稳的问题，但在新版本引入龙魂机制后，凭借前期伤害能力积累野区资源优势使得蜘蛛不再是剑走偏锋的选择。

天赋搭配

蜘蛛的天赋搭配选择主宰系+巫术系，属性加点选择攻速+自适应能力+护甲。

主宰系选择电刑+恶意中伤+眼球收集器+无情猎手，电刑+恶意中伤的爆发在前期就能造成高额伤害。

巫术系选择绝对专注+水上行走来提高蜘蛛的游走能力。

蜘蛛的加点选择主Q副W,Q技能能够提供斩杀效果，W技能对于刷野和探视野都相当好用。

出装推荐

蜘蛛的出装以法穿为主，鬼书+法穿杖的双穿能够造成相当高的爆发伤害，大面具对于前排有足够的杀伤力，在拉锯中也能造成高伤害的消耗。

以上就是小编给大家带来lolS10蜘蛛的具体符文介绍了!