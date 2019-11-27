逆战虚空禁地怎么打 虚空禁地打法技巧详解一览

2019-11-30 13:39:14 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

很多小伙伴在逆战虚空禁地过不去，那么虚空禁地的boss具体应该怎么打呢？很多小伙伴对此都非常好奇吧，下面就让小编给大家带来详细的介绍吧!

虚空禁地打法介绍

召唤影武者，自动打怪，右下角能量条只是与影武者存在的时间长短有关，能量条越长存在的时间也越长。v技能召唤分身一起输出，打BOSS效果明显。召唤个影子你打谁他打谁，所以Boss效果最明显。这个BOSS初霜其实都用不到，32个人，世代没削弱打体型大BOSS还真能吊打鲲，分腐蚀没啥，关键看有V你会不会靠近去放(像式神这种)，其次左键平A的穿透不削弱的话还是很强的。

以上就是对逆战虚空禁地怎么打的介绍了，希望各位能够顺利通过