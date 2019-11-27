LOL卡萨丁怎么玩 卡萨丁玩法详解一览

2019-11-30 13:36:30 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

卡萨丁是后期非常强势的一个英雄，那么卡萨丁具体怎么玩呢？很多小伙伴对此都不是很清楚吧，下面就让小编给大家带来详细的介绍吧!

卡萨丁玩法解析

前期并不是他的有利期，所以前期不管面对的是谁就是猥琐发育寻求稳定，一直用Q技能打击对方，跟对方玩消耗，前期虚空还是有一定的对线能力的，所以别畏手畏脚的，就是跟对面拼消耗，补兵也是关键，操作要到位，不然经济发育慢了后期什么就都慢了。

中后期才是虚空的关键时期，要么你打爆对面要么被对面打爆，如果你被打爆了，那就果断放弃吧，去其它两路寻求发育，不然永无逆转的机会。虚空你玩的好跟玩得不好完全是两个不同的英雄，分化比较严重，辅助也是他的强项，帮助队友尽快发育，提升战力也是一条不错的路线，我见过很多卡萨丁一直游走结果20分钟才60个补刀。

团战的话虚空的任务就是把自己的技能释放最大化，意识要到位，操作要果断，技能释放得注意面积，效果一定要做到最大化，抓龙的时候一定要配合好，迅速处理每一次战斗。

以上就是小编给大家带来卡萨丁的具体玩法介绍了!