云顶之弈棋盘怎么解锁 棋盘解锁方式详解一览

2019-11-30 11:09:10 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

云顶之弈的时候有没有发现很多人的棋盘都很华丽，那么棋盘要怎么解锁呢？很多小伙伴都很好奇吧，下面就让小编给大家带来详细的解锁方法吧!

云顶之弈棋盘解锁方法介绍

云顶之弈棋盘解锁条件讲解

1、玩家点击云顶之弈进入详细页面，可以看到下方云顶之弈测试门票栏目。

2、只要获得足够的门票期点数，就能解锁棋盘奖励。

云顶之弈门票期点数怎么获得

1、可以通过领取启迪法球获取。

2、可以通过云顶之弈游戏内完成周常任务获取。

以上就是小编给大家带来云顶之弈棋盘解锁的方法介绍了!