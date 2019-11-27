云顶之弈斩杀流怎么玩 斩杀流运营思路详览

2019-11-30 11:07:47 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

云顶之弈迎来了9.23版本，那么这个版本的斩杀流该怎么玩呢？很多小伙伴对此都不是很清楚吧，下面就让小编给大家带来详细的玩法介绍吧!

斩杀流玩法介绍

阵容一览

蝎子、蒙多、挖掘机、大嘴、梦魇、老鼠、艾希、狼人。

阵容羁绊

4掠食者+2水晶+3剧毒+2钢铁+2游侠。

核心英雄

蝎子可以拿反甲(锁子甲+锁子甲)、狂徒(腰带+腰带)，有条件可以双反甲，3级蝎子拥有十分强力的坦度。

思路玩法

这套阵容在前中期非常猛。优先确保水晶先锋的装备，开局选秀拿腰带或者锁子甲。这套阵容依然是需要赌的，前期手上只留深渊巨口、祖安怒兽、水晶先锋和虚空遁地兽，打完石甲虫后开始用利息搜卡，4个掠食者都可以追3星，但是优先深渊巨口和水晶先锋。打完狼上6人口，有剧毒上剧毒，有水晶上水晶，后期蒙多可以换成炼金，搜到水晶拉克丝直接换下梦魇或者没有到三星的掠食者。

以上就是小编给大家带来云顶之弈9.23斩杀流的具体玩法介绍了!