SD高达G世纪火线纵横闪退怎么办？黑屏解决方法说明

2019-11-30 10:48:49 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

SD高达G世纪火线纵横是目前玩家比较关注的一款游戏，很多玩家都喜欢玩这款游戏，那么各位小伙伴们知道SD高达G世纪火线纵横闪退怎么办吗？接下来91小编和大家一起分享一下黑屏解决方法说明。

SD高达G世纪火线纵横闪退黑屏怎么解决

1)验证游戏缓存

右键单击SD高达，选择属性，转到本地文件，然后单击“验证游戏文件的完整性。

2)确保您的视频驱动程序是最新的

转到系统托盘中的Nvidia设置，右键单击，然后选择(或搜索)Nvidia GeForce Experience。

单击“驱动程序”，然后单击右上角的“检查更新”。

3)打开NVidia控制面板

打开Nvidia控制面板，再次右键单击Nvidia设置并选择(或搜索)Nvidia Conrol面板，确保您位于左侧栏中的“管理3D设置”上，然后查看右侧窗口，并确保将“首选图形处理器”设置为“高性能NVIDIA处理器”，点击屏幕底部的“应用”。

以上就是关于SD高达G世纪火线纵横黑屏闪退问题解决方法的相关分享，希望对大家游戏有帮助。