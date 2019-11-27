SD高达G世纪火线纵横派遣有什么用？派遣作用一览

2019-11-30 10:45:53 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

SD高达G世纪火线纵横是目前玩家比较关注的一款游戏，很多玩家都喜欢这款游戏，那么各位小伙伴们知道SD高达G世纪火线纵横派遣有什么用吗？接下来91小编和大家一起分享一下派遣作用一览。

派遣作用介绍

派遣可以理解为挂机修炼，在没有时间玩的时候还能获得奖励，不过会让人失去刷经验的欲望。

以上就是全部攻略