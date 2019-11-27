炉石传说酒馆战棋普崔塞德教授怎么玩 炉石传说酒馆战棋普崔塞德教授玩法技巧详解

2019-11-30 10:44:31 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

炉石传说是一款卡牌策略游戏，在炉石传说酒馆战棋游戏中普崔塞德教授是一个比较厉害的英雄，那么这个英雄要怎么玩呢？不清楚的小编下面和小编一起来看看吧。

炉石传说酒馆战棋普崔塞德教授玩法攻略

【酒馆英雄】：普崔塞德教授

【英雄技能】：怒气药水，1铸币

【技能效果】：在下一场战斗开始时，是你最左边的随从获得+10攻击力。

【使用心得】

核心：扎普·斯里维克，死神4000型

这个技能有点厉害，在一般状态下，最左边的生物会一头撞死在对面的圣盾上，加不加剧毒根本无关.

唯一比较酷的是可以配合扎普·斯里维克(俗称猎妈人)，或死神4000型(俗称狂战斧)。但是成型非常晚，而且需要阵容支撑，使得这个英雄的定位非常紧要。

流派和种族并没有特定的搭配，选择这个英雄后只有考虑稳扎稳打，最后再来考虑如何实现这个英雄的终极理想，+10攻的狂战斧。

以上就是小编为大家带来的炉石传说酒馆战棋普崔塞德教授玩法攻略。