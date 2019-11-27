SD高达G世纪火线纵横好机体怎么得？好机体获得方法介绍

2019-11-30 10:34:01 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

SD高达G世纪火线纵横是目前玩家比较关注的一款游戏，很多玩家都喜欢玩这款游戏，那么各位小伙伴们知道SD高达G世纪火线纵横好机体怎么得吗？接下来91小编和大家一起分享一下好机体获得方法介绍。

好机体获得方法分享

用巴巴托斯第三形态交换就能获得好的机体，用其他的就不太好。

以上就是全部攻略