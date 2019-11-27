DNF绝版道具有哪些 DNF绝版道具详情介绍

2019-11-30 10:30:17 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

DNF是一款动作类游戏，DNF这些年来出了不少的道具，那么有哪些绝版道具呢?想知道的小伙伴下面小编给大家带来了详细的介绍。





DNF绝版道具介绍

首先是纯净的灵魂气息，很多人估计都不知道这个东西是干嘛的吧。纯净的灵魂气息只在一个地方掉落，就是每周双休时间的领主之塔掉落。这个东西需要和普通的装备合成器一起使用，装备合成器其实就是以前无尽的祭坛，有阿伽门农BOSS的那个图，击杀完BOSS以后有一定的几率掉落装备合成器。纯净的灵魂气息和装备合成器合成以后出的神圣装备合成器，合成装备几乎必定是传承。以前的那个年代，传承装备在那个年代基本都是上千万的道具，还是很值钱的哦!

符咒这个东西的话，其实算是全民都可以获取的一个东西，当时也就是线上的一个活动送最基础的符咒，地震，冰柱，或者加飓风。然后通过活动以后可以获得神圣的，最后的属性不用多说，8%的白字，还有四维，三速，神器中的神器有木有?好啦，今天小编就先说到这里，后面继续介绍!

以上就是小编给大家带来DNF中绝版道具的介绍了!