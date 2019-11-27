剑网3凌雪阁95级橙武拦江怎么获得 95级橙武拦江获得方法介绍

2019-11-29 16:35:05 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

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剑网3凌雪阁95级门派大橙武——拦江

长三尺二寸五，双刃合重十二斤七两。开元年间，名相卢怀慎之子卢奂赴南海郡太守任，姬别情与祁进二人奉旨卫护。卢奂广有清名，奸商恶寇莫不欲暗中加害，一时间桂江之上，处处埋伏危机。姬、祁二人舍命相搏，刃鞭错合间，诛水贼、毁舟楫无数。

二人回朝复命，玄宗大悦，取禁中所藏不周山寒铁、重黎炎金，交由凌雪阁精密坊制成神兵，以飨此功。时成链刃三把，光华流转，隐见冰雾、炎辉，一曰“焚海”，一曰“拦江”，一曰“锁河”。时人不解链刃用法，多呼之为剑。

“焚海”、“拦江”大小相若，形制相类，姬、祁二人搭档之际，往往以手中双刃，相与置换，同命共死，别成险招。祁进脱离凌雪阁之际，此刃被遗于阁中。