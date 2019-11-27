剑网3圈刑镖挂件怎么获取 剑网3圈刑镖挂件获得方法一览

2019-11-29 16:33:46 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

剑网3圈刑镖挂件怎么样?如何获取?这是凌雪阁的门派挂件，小编这里带来了剑网3圈刑镖挂件获得方法，感兴趣的玩家们就一起来看看吧!

剑网3圈刑镖挂件获得方法

获取渠道:完成主线并到达95级,在主阁内的引命匣接取支线任务,完成任务线获得。

凌雪阁刑罚众多,顺利实施过一次图刑的弟子皆可获得一枚象征图刑的飞镖,以示所有刑罚皆意在诛心,最怕死者杀之,最惧鬼者吓之。