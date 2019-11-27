最终幻想勇气启示录3星火幻兽伊芙利特厉害吗 星火幻兽伊芙利特介绍

2019-11-29 16:30:51 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

最终幻想勇气启示录3星火幻兽伊芙利特怎么样?这是一只3星的火幻兽，非常厉害，本篇就为大家带来最终幻想勇气启示录3星火幻兽伊芙利特介绍!一起来看看吧!

最终幻想勇气启示录3星火幻兽伊芙利特介绍：

3星火幻兽伊芙利特难点

1.压血线放火属性大招且大幅降低我方全员火耐性(这份攻略不用太注意控制血线，相对安逸)

2.持续增伤的火属性大魔法

3.随机高伤害物理攻击我方一名队员5-6次(这个其实是3星火幻兽最致命的招式，也是攻略难度变高的主要原因)

4.血量降到一定程度会给自己加增伤增防buff

3星火幻兽伊芙利特阵容

所以鉴于此情况，我选择的兵员阵容为：王子、巴修、玛丽、琉克、蕾姆，同行者为**美娜，以下说说个兵员的用途(大家可以根据用途更换适合自己的兵员组合)：

王子：因为没凑齐百闪，所以只能作为物理输出用，可替代其他角色

巴修：坦是这次攻略的关键，针对boss那招物理攻击，能防下来的网上攻略主流是2位角色：百闪王子和盾**，巴修因为是我刚抽到的，所以抱着试试的心态，发现可以抗下来，用的技能是黎明的守护(以75%几率替队友，伤害减少率50%-70%)，无法逃避的灾难(降低单体魔防50%)

玛丽：超火抗(全员70%的火焰抗性)，是攻略boss入门的技能

琉克：其实用处不太大，当初是想快速攒极限技能(全员复活+全员防御精神buff)，可替换其他角色

**美娜：主力魔法输出，烈冰(单体冰属性增伤魔法)

装备和安装幻兽的注意细节：

细节决定成败，通过任何手段每个队员起码要有30%或以上的火属性抗性(比如装备火幻兽，火焰盾，火焰甲，火焰戒指，火焰衣等等)，能力“奥义·天下御免”是必备能力(消除boss在我们身上的降低火耐性)，我的坦角色巴修防御是534，装备了活动任务兑换的审判者披风(被敌人攻击率提高20%，不清楚是否必要)和信赖装备最强之盾(10%物理闪避)，玛丽有驱魔技能，如果有隐藏身形(降低被敌人攻击的几率)的幻兽或者首饰都装在辅助角色上很有效

3星火幻兽伊芙利特开始作战：

第一回合：王子位移破击/巴修无法逃避的灾难/玛丽超火抗/雷姆随意/**美娜烈冰2次，第一回合后，boss肯定用压血线火属性大招，由于全员火抗达到100%所以无伤，大招会让我方全员火耐性大幅降低的debuff

第二回合：王子零破/巴修黎明的守护/玛丽超火抗/琉克对我方天下御免(第一个使用，因为会消除我方所有buff)/雷姆预复活巴修/**美娜烈冰2次，第二回合后，boss一般是持续增伤的火属性大魔法，由于全员的火抗还是100%，所以依然无伤

第三回合：王子破击/巴修防御/玛丽随意/琉克有极限技就防，没有也随意/雷姆随意/**美娜烈冰2次，第三回合后，boss通常会采用随机5-6次的物理攻击，这个时候坦的作用就发挥出来了，使用黎明的守护，基本做到每一击都打到巴修上，而且巴修遇到物理攻击可以回血，boss攻击完巴修的血也回满了

后面就是不断循环了，大概循环3次-4次左右结束战斗，boss在快贫血时会加自身防精的buff，用驱魔取消了就ok，可以看到有些角色还是能替换掉的，可能效率会更高，满足全条件也只是时间问题