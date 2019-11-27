逆战12月5日更新维护到几点 逆战12月5日更新停机维护公告

2019-11-29 13:51:44 来源：91单机游戏 编辑：十一

逆战将会在12月5日进行停机维护， 想知道这次更新了什么的小伙伴赶快来和91小编一起看一下详细的维护公告介绍吧!

逆战12月5日维护公告

在12月5日将进行全新血战虚空禁地版本的更新维护，本次更新维护预计3个小时，更新时间为7:00至10:00，本次更新将会为玩家们带来两个全新的大BOSS——虚空魔像和奥恩，而奥安则是虚空魔像的控制者，看见奥安会比虚空魔像更加厉害。探索虚空之地又分为再遇樱都雷藏、封印龙陵尸皇、猎魔追击奥安、决战虚空魔像、精绝女王之怒和Z博士的梦魇。

本次全新的32人世界BOSS挑战也会为玩家们带来全新的道具掉落，本次挑战为玩家们带来的掉落道具有虚空-鬼武雷切、虚空晶格-绿璃、虚空晶格-蓝玉、虚空晶格-魔网、虚空-影魅琉火、虚空-群星之怒、虚空-无尽斩灵和虚空-虚无碎魂。新版本上线的同时还有很多伴生活动，玩家参与世界BOSS活动可以获得大量的点券以及期限神器奖励，玩家还有机会获得永久道具奖励。

以上就是小编给大家带来逆战12月5日具体的维护公告的介绍了!