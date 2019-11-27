CF竞无止竞怎么玩 CF竞无止竞玩法详解

2019-11-29 11:48:21 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

在cf中竞无止竞药怎么玩呢？估计有些小伙伴还不是很清楚吧，那么下面小编给大家带阿狸了相关介绍。

CF竞无止竞怎么玩



这个是一个新的模式的，在12月4日的时候就会上架的，这个是一个全新的模式，是一个多人参加的新地图，这次的新地图的话还是蛮好玩的。

这个和以前有一个不同那就是在最后的时候，是根据分数来决定你是保卫者还是潜伏者的，这个分数的话如果最后变动太大的话，和之前的身份是互换的，我觉得这个还是蛮刺激的，玩家们一局游戏中可以同时扮演者两种角色，大家快点去试一试吧~

以上就是小编为大家带来的关于CF竞无止竞玩介绍啦!