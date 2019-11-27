堡垒之夜第2章第1赛季潜任务怎么快速完成 堡垒之夜潜任务图文攻略

2019-11-29 11:45:36 来源：91单机游戏 编辑：十一

许多小伙伴都想知道堡垒之夜第2章第1赛季潜任务要怎么完成呢?下面91小编给大家分享一下堡垒之夜第2章第1赛季潜任务快速完成方法啦!

堡垒之夜第二章第一赛季潜任务攻略

第一个任务：对下落的空投补给造成伤害

第二个任务：在水电站16号或冬青树篱进行淘汰

第三个任务：在空投补给落地后10秒内对其进行搜索

第四个任务：在悠闲湖和水电站16号以东完成游泳试炼

第五个任务：不使用瞄准视野完成淘汰

第六个任务：使用鱼叉枪拖动物品、拖动对手并且捕到鱼

第七个任务：使用滑翔伞后30秒内对敌人造成伤害

第八个任务：以不超过30秒的间隔连续搜索2个宝箱

第九个任务：在单局比赛中从战斗巴士降落后60内收集木材

第十个任务：在30秒内使用2种不同武器造成伤害