dnf阳光硬币怎么获得 dnf阳光硬币获取途径攻略分享

2019-11-29 11:24:35 来源：91单机游戏 编辑：十一

许多小伙伴都想知道dnf新上线的阳光硬币要怎么获取呢?想必还有许多小伙伴不清楚吧，下面91小编给大家分享一下阳光硬币获取方法介绍啦!

dnf阳光硬币怎么获得

首先我们先来看一下他的获得方式，这个主要是每天登陆的时候，或者是通关地下城的时候都是可以获得硬币的。

最后一种情况就是女儿成长的每一个阶段都会赠送的，大家可以去领取的。

这个硬币主要是用来给女儿成长是用的，每次都是需要使用活动积分和阳光硬币的，比如用来休假呀独家呀之类的，大家可以看一下小编带来的截图哦。

好啦，以上就是小编为大家带来的关于dnf中阳光硬币的相关获取方法介绍啦!