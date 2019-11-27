云顶之弈千珏装备怎么搭配？千珏玩法技巧介绍

云顶之弈是英雄联盟游戏模式之一，千珏在游戏中是比较强的，那么各位小伙伴们知道千珏装备怎么搭配吗？接下来91小编和大家一起分享一下千珏玩法技巧介绍。
阵容推荐：影召唤|极地影|狂战影剑
千珏出装推荐
推荐装备
正义之手
卢登的回声
卢登的回声
属性
生命：650
护甲：20
魔抗：20
物攻：55
攻速：0.75
暴击率：25%
攻击距离：3
初始法力值：0
法力：35
技能
主动
狼灵扑向千珏的目标，造成魔法伤害并降低目标80%的治疗效果数秒。与此同时，羊灵跳离千珏的目标。
伤害：150/325/500
羁绊
地狱火(部署多名地狱火英雄能让他们的技能短暂地灼烧目标脚下的地面，对站在火中的敌人造成伤害。伤害随地狱火英雄数增加。)
3：地狱火英雄的技能在接下来的5秒内灼烧地面，对目标额外造成80%的魔法伤害。
6：地狱火英雄的技能在接下来的5秒内灼烧地面，对目标额外造成175%的魔法伤害。
9：地狱火英雄的技能在接下来的5秒内灼烧地面，对目标额外造成275%的魔法伤害。
影(部署多名影英雄能让他们在战斗开始时及获得击杀时5秒内造成强化伤害。部署更多影英雄能在任意影英雄造成击杀时增加全体影的伤害。)
2：在影英雄造成击杀时，在5秒内提升自身50%的伤害。
4：在任意影英雄造成击杀时，在5秒内提升全体影英雄100%的伤害。
游侠(部署多名游侠有几率让他们间歇性地获得攻速爆发，随部署的游侠数增加。)
2：游侠有30%的几率在接下来的3秒内攻速翻倍。
4：游侠有60%的几率在接下来的3秒内攻速翻倍。
6：游侠有100%的几率在接下来的3秒内攻速翻倍。
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