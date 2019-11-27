莎木3怎么赚钱？快速刷钱方法介绍

2019-11-29 10:37:22 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

莎木3是目前玩家比较关注的一款游戏，钱在游戏是很重要的，钱可以购买许多物品，那么各位小伙伴们知道莎木3怎么赚钱吗？接下来91小编和大家一起分享一下快速刷钱方法介绍。

鸟舞快速刷钱技巧的简单分享

早上早起去摘草药，等到12点左右占卜赌木牌，赌赢30000多木牌，换水晶，卖草药，一天三四千。

占卜效果不一定让你必赢，只会提升几率。如果占卜后第一把就输可以继续尝试第二次，赢了就继续赌，赌输后再去占卜。

请不要尝试用扭蛋套装赚钱，除非你对自己的人品十分有自信。

也可以找鸟舞公仔然后用商品卡套装换已经有的武技书，拿去卖钱。

不要迷信打工能够快赚钱，那都是骗人的。老老实实赌博才是正道。

以上就是关于莎木3鸟舞快速刷钱技巧的简单分享，也欢迎小伙伴们分享更多的玩法技巧和经验。