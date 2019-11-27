云顶之弈923法爆流剑魔阵容如何搭配 云顶之弈923法爆流剑魔阵容搭配推荐

2019-11-29 10:30:01 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

云顶之弈923版本中法爆流剑魔阵容要怎么进行搭配呢?估计有些小伙伴还不是很清楚吧，那么下面小编就给大家带来了法爆流剑魔阵容搭配攻略分享啦!

923版法爆流剑魔阵容怎么搭配



【阵容搭配】

魔法师羁绊：妖姬+球女+火男+小法师+吸血鬼组成五法师，女神泪+大棒合成法师之帽给到剑魔变成法师，六法师羁绊在作战中会有100%的几率释放完技能后再释放一次。

海洋羁绊：吸血鬼+球女+泰坦+锤石组成四海洋羁绊，该羁绊每四秒可以为队友恢复25点法力值，让后排魔法师更快释放技能收割战场。

守护神羁绊：泰坦+锤石组成两守护神羁绊，守护神英雄在作战中会提升125%的护甲。

【核心英雄】

技能：在剑魔法力值充满的时候进行释放，顺劈他前面的区域，对区域内的敌人造成伤害，基础伤害为250/500/1000。

装备：女神泪+铲子合成法师之帽，携带者变成魔法师，大棒+暴击拳套合成珠光护手，携带者的技能可打出暴击效果，大剑+大棒合成科技枪，携带者增加25%的全能吸血，三件装备具备后剑魔伤害大大提升，科技枪可以让他的续航能力增加，再加上魔法师羁绊和海洋羁绊，释放技能后快速收割战场。

技能：在法力值充满的时候进行释放，火男会发射一团会弹射的火球，对命中的所有敌人造成伤害，基础伤害为250/325/400，弹射次数5/7/20。

装备：大棒+大棒合成大帽，携带者增加75%的技能伤害，大剑+女神泪合成青龙刀，携带者在使用技能后每次攻击回复18%的最大法力值，腰带+大棒合成莫雷洛秘典，携带者技能造成伤害时会燃烧目标，十秒内持续造成真实伤害，伤害总额相当于敌人20%的最大生命值。

【阵容过渡】前期使用四海洋三魔法师和两守护神进行过渡，前排坦度大，后排球女可进行输出。中期剑魔拿到，女神泪+铲子将其变成法师，四海洋三魔法师，搭配轮子妈鳄鱼的沙漠剑士进行过渡，装备可以直接给到剑魔进行输出。后期拿火男阵容彻底成型，剑魔和火男主C，搭配魔法师和海洋羁绊可快速收割战场，前排吸血鬼和守护神来抗伤害。

【阵容总结】当前版本节奏能力过快，英雄刷出率低所以玩家们对于金币的需求量大，而该阵容整体经济并不高，只要拿到火男就可以快速成型，随后只需要提升英雄星级即可，二星剑魔具备这一套装备后伤害爆炸，三星后简直恐怖，再加上魔法师火男阵容输出绝对足!

以上就是小编为大家带来的关于云顶之弈923版法爆流剑魔阵容搭配推荐分享啦!