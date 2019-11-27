云顶之弈剑士螳螂阵容如何搭配 云顶之弈剑士螳螂阵容玩法详解

2019-11-29 10:18:18 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

云顶之弈中剑士螳螂阵容要怎么进行搭配呢?估计有些小伙伴还不是很清楚吧，那么下面小编今天就给大家带来了关于剑士螳螂阵容搭配攻略分享啦!

剑士螳螂阵容怎么搭配



阵容一览：亚索、琪亚娜、轮子妈、风女、螳螂、剑圣、劫。

阵容羁绊

剑士(4)：剑士的每次攻击有40%几率触发2次额外攻击，造成伤害并触发攻击特效。

云霄(3)：全体友军提升20%的闪避几率。

刺客(3)：10%的几率造成75%的暴击伤害和+10%的暴击几率。

秘术(2)：为全体队伍增加60的魔法抗性。

沙漠(2)：削减敌方队伍50%的护甲。

核心英雄：螳螂是这套阵容当中的关键角色，可以出破败转职剑士，凭借螳螂强大的输出能力可以对敌方后排产生巨大威胁。

核心装备：轮子妈可以拿卢安娜飓风来增加AOE伤害能力，然后配合AOE来出一些功能型装备比如沉默和缴械。螳螂需要出破败来转职剑士，然后饮血剑增加续航，无尽提升输出。

运营思路：选秀首选金铲子和大剑，要早点为螳螂作出核心装。前期可以偏向于刺客阵容，尤其是选择了云霄奇亚娜以后配合云霄羁绊的刺客还是有很强战斗力的。慢慢等轮子妈上场再给她飓风配合沉默或是缴械。等到螳螂到手以后可以帮他转职剑士，成为团战的主力输出点。选秀首选金铲子和大剑，要早点为螳螂作出核心装。

前期可以偏向于刺客阵容，尤其是选择了云霄奇亚娜以后配合云霄羁绊的刺客还是有很强战斗力的。慢慢等轮子妈上场再给她飓风配合沉默或是缴械。等到螳螂到手以后可以帮他转职剑士，成为团战的主力输出点。

以上就是小编为大家带来的关于云顶之弈剑士螳螂阵容搭配攻略分享啦!