云顶之弈大嘴阵容最强出装教学 大嘴阵容怎么出装好

2019-11-29 10:10:58 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

云顶之弈大嘴阵容怎么出装好？相信很多玩家都很好奇这个阵容的出装方法，这边91手游网小编给大家介绍下吧！

大嘴阵容最强出装教学：

云顶之弈大嘴阵容怎么出装搭配？

阵容一览：大嘴、狼人、挖掘机、蒙多、赛恩、奥拉夫、老鼠。

阵容羁绊

掠食者(3)：掠食者们的伤害会立刻击杀掉生命值低于20%的敌军。

剧毒(3)：造成伤害时增加被攻击目标50%的蓝耗。

狂战士(3)：狂战士的攻击有40%的几率对目标背后锥形区域造成伤害。

极地(2)：极地英雄的攻击有20%的几率对目标造成1.5秒的晕眩效果。

核心英雄：掠食者的阵容当中大嘴是核心，他在后排可以远程造成最大化的输出。

推荐装备：卢登和电刀都可以提升大嘴的AOE能力来限制敌方蓝耗。饮血剑可以增加奥拉夫的回复能力，羊刀提升了攻速，而沉默刀配合狂战士的效果可以打出范围沉默。

玩法解读：这套阵容没有转职要求，所以前期可以不用抢金铲子，大剑和反曲弓都是不错的选择。前期可以使用3掠食者过渡，再搭配3剧毒拥有足够的阵容强度，后续可以添加狂战士作为阵容核心，奥拉夫可以给到饮血剑、羊刀和沉默刀三件套。