SD高达G世纪火线纵横停止工作怎么解决 火线纵横停止工作解决流程详解

2019-11-29 10:08:36 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

最近不少小伙伴都反映自己在玩SD高达G世纪火线纵横时遇到了停止工作的弹窗，那么这是怎么回事？该怎么解决呢？别着急，下面就跟着91手游网小编来看看吧！

火线纵横停止工作解决流程详解：

很多玩家朋友们在进入SD高达G世纪火线纵横游戏后会出现停止工作的弹窗提示导致无法正常运行。

SD高达G世纪火线纵横停止工作解决方法

1.路径不要有中文(或缩短英文字符)，进入游戏不要使用中文输入法。

2.游戏的运行程序，右键属性兼容性运行游戏,关闭杀毒软件，以免误杀游戏部分未识别文件(检查电脑的防火墙是不是把游戏访问权限禁止了)

3.出现应用程序无法正常启动0xc000007b，可以使用DX修复工具。用DirectX修复工具一般是可以解决的，还是不行的话就重新再安装一遍DX了。

4.安装2015 vc++ x86等系统游戏必备软件。