云顶之弈怎么玩海洋山脉法阵容 新版强势法师阵容玩法教学

2019-11-29 10:01:43 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

云顶之弈怎么玩海洋山脉法阵容？有哪些技巧呢？相信不少小伙伴都不知道这个阵容的玩法技巧吧，那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

新版强势法师阵容玩法教学：

云顶之弈新版本中海洋法师依旧强势，但同样的脆皮的本质没有任何改善，因此就需要一个阵容来保证法师的生存。今天为大家推荐的是一个攻防一体，成型速度较快的法师阵容——海洋山脉法。

1.六法太过高昂，吃装备，运气不好很难吃鸡。需要人口，连胜又拿不到装备难打。

2.法师全脆皮中期难过度，石头人拿了又卖掉浪费。

3.前期很容易拿到岩雀但是实际上后面六法根本不需要岩雀。还不如安妮转法师或者娜美转。

先上核心图，7人口就成型。8人口添色，9人口无敌。

思路：

①。前期拿到便宜的4海洋，配合岩雀，4海3法。5人口前拿些打工仔撑过去。不要搜怪。

②。拿到石头人以后。4海洋3法师2山脉。可以开搜了。白嫖风女。如果风女先比石头人拿到了也上。(6人口的情况下)

③。如果拿到法师帽子的情况下，可以直接转6法。

④。6人口开搜，直接追3.我的核心输出是辛德拉，个人喜好，因为是群法。然后岩雀只给回蓝装，打控制。锤石和泰坦可以选一个追3。

⑤。风女怕切。绿叉水银整一整。两秘术克制对面6法。

⑥。拿到娜美就不需要锤石或者泰坦了，卖一个。