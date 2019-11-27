《魔兽世界怀旧服》紧绷的龙皮腰带怎么样 紧绷的龙皮腰带属性详解一览

2019-11-29 09:59:26 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

《魔兽世界怀旧服》中有不少属性非常好的史诗装备，不过这些装备非常不容易入手，那么这款紧绷的龙皮腰带怎么样呢？很多小伙伴都非常好奇吧，下面小编就给大家带来了相关的攻略和介绍，一起来看看吧!

魔兽世界怀旧服紧绷的龙皮腰带属性介绍

物品等级：75

拾取后绑定

腰部 皮甲

护甲：125 点

耐力：+17

耐久度：40 / 40

需要等级：60

装备：+60 攻击强度。

装备：使你躲闪攻击的几率提高1%。

"这根腰带似乎是由多种龙类的皮缝合在一起而制成的。"

获得攻略

由黑翼之巢boss掉落。