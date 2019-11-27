《剑灵》恶魔之吻璀璨时装怎么样 恶魔之吻璀璨时装效果预览

2019-11-29 09:55:22 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

《剑灵》随着全新的六周年庆典版本上线，官方也给大家准备了全新的恶魔之吻璀璨时装，相信有很多小伙伴对于这款套装都非常好奇吧。本期攻略就将为大家简单介绍一下这款时装。

恶魔之吻璀璨时装

你是恶魔，且为我所有。

Tu sei il diavolo, la possiedo io.

上线时间：

11月28日

获取方式：

● 新增飞龙工商处恶魔之吻相关兑换项目;

时装展示