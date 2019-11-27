《剑灵》单人墨龙珠副本怎么样 单人墨龙珠副本详情介绍

2019-11-29 09:48:14 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

剑灵昨日更新了全新的六周年版本，而在本次的周年版本中，官方还带来了新的单人副本。那么这个新副本具体怎么样呢？相信很多小伙伴对此都很好奇吧，那么本期就给大家介绍下这个新的副本吧。

墨龙珠

副本背景

“我听说你是力王洪玄公最后一名弟子……”

经过长时间的修炼，风帝一剑再次站在了武神之塔7层等待着你的挑战。

副本BOSS

石怪王(5层)

水月四大本BOSS (6层)

郑忠胜(7层)

副本调整

● 重制武神塔5~7层，调整NPC对应能力值;

● 调整武神塔变更为墨龙珠副本，需消耗墨龙珠方可继续进行攻略;

※使用武神塔5层传送门使用券可以直达5层;

※武神塔6层使用转盘时需消耗1个墨龙珠;

● 调整武神塔6~7层掉落奖励配置;

● 调整武神塔七层每日任务的奖励配置;

● 新增武神塔兑换员蒋尚采处兑换项目;

● 调整武神塔1~7层NPC能力值;



