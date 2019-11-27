云顶之弈9.23盾刺阵容怎么玩 云顶之弈9.23盾刺阵容打法攻略

2019-11-28 17:30:41 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

就在最近云顶之弈大更新，里面出现了很多的新英雄，新羁绊，好多小伙伴都还不怎么知道了。LOL云顶之弈9.23盾刺阵容怎么玩?相信现在还有很多小伙伴都不知道怎么玩吧，那今天小编来带大家一起看看吧，感兴趣的小伙伴来看看吧。

云顶之弈9.23盾刺阵容玩法介绍

阵容核心：钢铁，水晶羁绊以及宝石大招，创造足够的时间和环境给noc，劫输出

这是没有拉克丝的站位和出装。

钢和水晶拉克丝的站位，换掉奥恩就行了。

这是雷霆拉克丝，经济紧张可以不上9少个奥恩问题不大

前期可以掠食者过度，也可以森林妖姬过度，看哪套比较胡用哪套。装备优先给梦魇凑羊刀无尽，前期梦魇没来装备可以给大嘴，掠食者过度阵容大嘴，挖掘机，梦魇，补个掠食者，有2星1费上2星1费。

森林过度cxk，大树，妖姬，梦魇，挖掘机，补个刺客。

6级可以利息d几下补补强度，7级开始用d，除了螳螂都能追3。d到有劫和宝石了，就可以换阵容上8，补三星，找拉克丝。

这套阵容不怕绿叉，怕死肉死肉的反甲，右下角的刺客有可能吃不到宝石大招，自己看情况调位置，劫的装备好就什么都不怕了，要吃鸡需要拉克丝，一般都是抬走所有人和剩下的绿叉反甲打决赛圈，反甲绿叉要用劫来电，拉克丝是个前排，打输出不能指望她。