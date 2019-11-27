我的起源猛犸象巢穴位置在哪里 我的起源猛犸象巢穴位置介绍

2019-11-28 17:28:34 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

我的起源现在是一款很火的游戏，我的起源中猛犸象巢穴在什么地方呢?我的起源中玩家在什么地方可以找到猛犸象呢?猛犸象巢穴的位置在哪儿呢?接下来就跟随小编一起来看看吧!希望可以帮助到大家。谢谢

我的起源猛犸象巢穴位置介绍

首先我们要前往星历300年的原罪之岛，猛犸象的巢穴具体坐标就是(375.1018)，玩家们第一次去可能还发现不了，到达那里时需要提升才能发现巢穴位置，直接往上走就能抵达猛犸象巢穴的入口，然后你还能在大地图发现它的位置。

在猛犸象的巢穴附近我们不仅有机会捕捉稀有的猛犸象，还有一定的几率找到猛犸象的宠物蛋，只需要消耗一定的元素材料我们就可以孵化出猛犸象。

总结

相比坦克宠物来说，猛犸象最大的特点就是拥有聚怪能力，能大幅度提升刷怪效率，不过稀有级别的猛犸象基本上只在自己的巢穴中刷新。

不过也正是因为猛犸象在游戏中的表现较好，所以猛犸象的巢穴附近会有大量的玩家蹲点，一般来说为了保证自己捕捉宠物的时候不受到干扰，很多玩家都会开红清场，所以大家实力不足的话，最好不要长时间逗留。