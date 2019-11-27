英雄联盟源代码娜美怎么领取 源代码娜美领取方法介绍

2019-11-28 17:27:37 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

英雄联盟怎么领取源代码娜美:英雄联盟是一代青少年的童年啊，还能想起几个人一起玩游戏打团站的时候吗。英雄联盟里面的玩家最喜欢的就是有皮肤多，今天小编就给大家带来了源代码娜美领取方法介绍攻略，大家一起来看看吧。

《LOL》一直陪伴活动，其实去年就开始了，也就是免费送一个皮肤，很多人貌似都不是很清楚，其实就是因为国服的不稳定，所以给了这个皮肤，而且也是免费送给玩家-款"源代码.娜美"的皮肤，那么这个皮肤咱们要怎么获得呢?也有新玩家看到这个消息的，那么一起看看吧!

活动时间: 2018年12月7日-2019年12月31日

领取说明:

1、单个QQ限1个大区角色领取，皮肤发送到登录本页面绑定的大区角色。

2、领取条件:在领取之日的前30天内该大区角色有登陆游戏客户端。

3、源代码娜美皮肤将不会销售。

4、领取截止时间: 2019年12月31日23: 59。

另外还有能白嫖就是IG的冠军头像~各位也是不要错过一-