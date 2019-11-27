云顶之弈9.234极地4游侠阵容怎么玩 4极地4游侠阵容打法攻略

《云顶之弈》9.23版本4极地4游侠阵容玩法介绍：LOL云顶之弈9.23版本怎么玩4极地4游侠，相信大家现在还有很多小伙伴们还不知道这个阵容怎么玩吧。接下来小编为大家来介绍一下吧。
云顶之弈9.23版本4极地4游侠阵容玩法介绍
阵容搭配
阵容羁绊
4极地+4游侠+2海洋+2守护神
核心英雄装备推荐
EZ：无尽之刃+紫暴击拳套+炽天使之拥
狂战士：饮血剑
狗熊：破败之刃+紫暴击拳套
阵容打法思路
本阵容的核心是EZ，EZ在上个版本很多玩家的眼中就是一个挂件，在峡谷当中是个AD位置，在棋盘上啥也不是。
在新版本更新之后EZ得到了加强，这个版本已经是可以拿出来作为主要输出C位了，但是依旧需要装备作为支撑才能打出应有的伤害。不过总体的强度上还是增加了不少的，后期3星之后，输出强度基本不输大多数的C位了。
前中期如果看见EZ就拿EZ，没有的话，拿到布隆狗熊和VN也是可以接受的，选修的时候可以选奥拉夫，奥拉夫在后期的能力也是非常强大的，自身的吸血能力能保证自己有一定的坦度的同时还有一定的输出。
拿到EZ之后装备方面就要开始往核心装备上靠拢了，散件分别为暴击拳套+暴风大剑(无尽之刃)，暴击拳套+无用大棒(紫暴击拳套)，双女神泪(炽天使之拥)。EZ这三件装备越早成型给对面的压力越大，对于玩家的阵容也就越早能进入到中期。
拥有三件套的EZ伤害已经非常爆炸了一个Q的伤害是1100，等到升星之后伤害会再有一个质的提升，游戏中期玩家主要升星，如果遇见锤石和泰坦都可以补充作为前排。
EZ自身的伤害非常高，但是自身防刺客的能力是非常差的，没有合适的前排很容易被一波干掉。
后期寒冰的数量会逐渐增加，玩家可以适时补充寒冰游侠辅助伤害，而永猎双子千珏如果真的拖到了9人口可以补充一下，正常情况下尽量不要选择先手出千珏，作用不是很大。
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