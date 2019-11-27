《剑网3》江湖浩远故人归活动怎么玩 剑网3江湖浩远故人归活动玩法介绍

2019-11-28 14:45:36 来源：91单机游戏 编辑：十一

剑网3江湖浩远故人归活动可以获取同归人、来时路称号和小蒸饺跟宠等奖励，下面91小编给大家分享一下剑网3江湖浩远故人归活动具体介绍啦!

剑网3江湖浩远故人归活动

·为了让回归侠士更直接的感受到江湖温暖，全新【江湖浩远·故人归】召回活动开启!11月28日维护后至12月26日维护前的活动期间，所有符合条件(超过30天未登录游戏)的回归账号，其角色登录游戏后不仅可领取回归礼包、【共战江湖】增益状态，还可获得限时世界称号【回归隐侠】。侠士拥有此称号在世界频道聊天将可拥有特殊绿色前缀标识。

·除此之外，拥有【回归隐侠】标识的侠士角色在与同一帮会侠士组队参与到游戏内活动时，将会为本帮会累计【同归值】(同一回归侠士每周最多可为帮会累计160点同归值)，为队伍内同帮会侠士累积个人【爱心积分】(不受周上限限制)。

·每当帮会累积的【同归值】达到一定分数后，将解锁对应档位的活动奖励(包含【福禄宝箱·凌雪藏锋】绑定版、烟花【素月流天】绑定版、后缀称号【同归人】、跟宠【小蒸饺】、【西山秘宝·遗失的美好·乾】)，帮会内所有个人【爱心积分】达到需求的正式帮会成员均可前往帮会领地【顾仁】处领取奖励。此外，若帮会内侠士个人【爱心积分】达到150分，也可寻找【顾仁】领取个人专属后缀称号【来时路】。

·活动期间，若侠士中途退出帮会，则其个人的【爱心积分】将会清空，重新加入任意帮会则将重新开始累计。回归侠士若中途退出帮会，则其已为帮会累积的【同归值】不会清除，重新加入帮会后也不会重置其当周的同归值上限。

·【江湖浩远·故人归】活动所涉及的游戏内活动包括：大战!英雄五人秘境、沧海云帆闻茶香、木兰洲上烽烟起、据点贸易、公共日常任务以及“武林通鉴·秘境”、“武林通鉴·团队秘境”、敖龙岛(25人普通模式/25人英雄模式)、世界首领、阵营攻防、攻防前置、逐鹿中原·据点争夺、名剑大会、战场、绝境战场、列星虚境活动。