《剑网3》蔷薇列岛地图介绍 剑网3蔷薇列岛地图一览

2019-11-28 14:43:53 来源：91单机游戏 编辑：十一

蔷薇列岛是剑网3新上线的场景，有全新的资源和BOSS，下面91小编给大家分享一下剑网3蔷薇列岛地图，感兴趣的小伙伴一起来看看吧！

剑网3蔷薇列岛地图一览

“凌雪藏锋”资料片全新野外场景——“蔷薇列岛”今日上线，作为世界首领以及全新阵营日常的所在之地，究竟这座背后隐藏着怎样的秘密?今日测试服，让我们一探究竟!

在东海之上，除却鼎足的三大世家：经首道源尹家、洞天福地康家、千年蓬莱方家外，仍不乏掌握着一方资源的势力。而被世人称作“东海首富”的姜家，就牢牢地把握着海上，沟通中原与其他诸国的航路。

姜家居于东海不归岛，世代从商，姜家的水手熟悉东海航路上每一块暗礁，每一处漩涡，每一个岛屿，也是他们开辟了自大唐远至三兰国的通海夷道。姜家到了姜明彧这一代，早已家财万贯，称得上是东海的世家大族。

姜明彧乃是东海名士，自幼饱读诗书，他多次带领商队出海前往大食国一带，被大食国国王奉为上宾。他在途径通海夷道上的小国设国时，在蔷薇园中遇到了一生挚爱的妻子埃丝特，两人伉俪情深，却奈何为天所妒。

景云二年，姜明彧的爱妻在生产时，因难产去世，存活下来的孩子姜瑜(后改名“姜鱼”)，却也是天生双腿残疾。姜明彧甚爱亡妻，未再续弦，更是把姜鱼视作掌上明珠，钦定她为未来的姜家家主。为了纪念亡妻，他将姜家的岛屿改名为“蔷薇列岛”，更是将本家居住的区域唤为“思存居”。

在姜明彧的教导之下，姜鱼虽然双腿残疾，但也博学多才，见识广博，并亲自撰写了畅销东海的《海舆志》，以介绍海上各国之风情文化。尔后姜鱼更是动用了姜家在东海上的势力，着手培养忠于姜家的情报网，这便有了现如今东海之上最大的情报组织：观潮殿的雏形。后姜鱼同方乾达成协议，成为了方乾手下七枚之文帅，亦将观潮殿归入方乾麾下。

蔷薇列岛毗邻方乾辖管的侠客岛，天然的形成了拱卫的屏障，姜家与方乾合作，将掌管的商路引入侠客岛，这才成就了天地港“东海第一大港”的盛名。

自姜明彧隐退，其女姜鱼正式接任姜家家主之后，同蓬莱、侠客岛的联系更为紧密，且借由方乾的开海之策，蔷薇列岛上的商贸发展逐渐趋于百年来的鼎盛之态。