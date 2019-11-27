《剑网3》蔷薇列岛地图介绍 剑网3蔷薇列岛地图一览

蔷薇列岛是剑网3新上线的场景，有全新的资源和BOSS，下面91小编给大家分享一下剑网3蔷薇列岛地图，感兴趣的小伙伴一起来看看吧！
剑网3蔷薇列岛地图一览
“凌雪藏锋”资料片全新野外场景——“蔷薇列岛”今日上线，作为世界首领以及全新阵营日常的所在之地，究竟这座背后隐藏着怎样的秘密?今日测试服，让我们一探究竟!
在东海之上，除却鼎足的三大世家：经首道源尹家、洞天福地康家、千年蓬莱方家外，仍不乏掌握着一方资源的势力。而被世人称作“东海首富”的姜家，就牢牢地把握着海上，沟通中原与其他诸国的航路。
姜家居于东海不归岛，世代从商，姜家的水手熟悉东海航路上每一块暗礁，每一处漩涡，每一个岛屿，也是他们开辟了自大唐远至三兰国的通海夷道。姜家到了姜明彧这一代，早已家财万贯，称得上是东海的世家大族。
姜明彧乃是东海名士，自幼饱读诗书，他多次带领商队出海前往大食国一带，被大食国国王奉为上宾。他在途径通海夷道上的小国设国时，在蔷薇园中遇到了一生挚爱的妻子埃丝特，两人伉俪情深，却奈何为天所妒。
景云二年，姜明彧的爱妻在生产时，因难产去世，存活下来的孩子姜瑜(后改名“姜鱼”)，却也是天生双腿残疾。姜明彧甚爱亡妻，未再续弦，更是把姜鱼视作掌上明珠，钦定她为未来的姜家家主。为了纪念亡妻，他将姜家的岛屿改名为“蔷薇列岛”，更是将本家居住的区域唤为“思存居”。
在姜明彧的教导之下，姜鱼虽然双腿残疾，但也博学多才，见识广博，并亲自撰写了畅销东海的《海舆志》，以介绍海上各国之风情文化。尔后姜鱼更是动用了姜家在东海上的势力，着手培养忠于姜家的情报网，这便有了现如今东海之上最大的情报组织：观潮殿的雏形。后姜鱼同方乾达成协议，成为了方乾手下七枚之文帅，亦将观潮殿归入方乾麾下。
蔷薇列岛毗邻方乾辖管的侠客岛，天然的形成了拱卫的屏障，姜家与方乾合作，将掌管的商路引入侠客岛，这才成就了天地港“东海第一大港”的盛名。
自姜明彧隐退，其女姜鱼正式接任姜家家主之后，同蓬莱、侠客岛的联系更为紧密，且借由方乾的开海之策，蔷薇列岛上的商贸发展逐渐趋于百年来的鼎盛之态。
云顶之弈9.23版掠食飞升流阵容怎么玩？但是很多小伙伴都不知道这个阵容的搭配方法，这边91手游网小编给大家介绍下吧！9.23版本最强上分阵容推荐：【阵容】大嘴，狼人，挖掘机，鳄鱼，梦魇，螳螂，蒙多，炼金【羁绊】3掠食3剧毒2钢铁2沙漠1药剂师【装备推荐】大嘴：电刀，例子火花，电刀/羊刀鳄鱼：龙牙，绿
许多小伙伴都想知道魔兽世界怀旧服火元素入侵地点在哪?想必还有许多小伙伴不清楚吧，下面91小编给大家分享一下魔兽世界怀旧服火元素入侵位置坐标详细介绍啦!魔兽世界怀旧服火元素入侵位置坐标一览元素入侵开始的时间是12月10日，届时地图上特定的位置元素的刷新速度以及刷新量会大大提升。并且在指定区域会刷新元素
许多小伙伴都想知道魔兽世界怀旧服水元素入侵地点在哪?想必还有许多小伙伴不清楚吧，下面91小编给大家分享一下魔兽世界怀旧服水元素入侵位置坐标详细介绍啦!魔兽世界怀旧服水元素入侵位置坐标一览元素入侵开始的时间是12月10日，届时地图上特定的位置元素的刷新速度以及刷新量会大大提升。并且在指定区域会刷新元素
云顶之弈有许多阵容玩法，其中s2赛季中的石头人主c阵容要怎么搭配呢?想必还有许多小伙伴不清楚吧，下面91小编给大家分享一下石头人主c阵容搭配推荐啦!s2石头人主c阵容怎么搭配阵容一览：岩雀、吸血鬼、石头人、锤石、小法、辛德拉、火男、娜美。阵容羁绊法师(6)：法师有100%的几率在施放完技能后再施放一
云顶之弈有许多阵容玩法，其中可变阵容要怎么搭配比较好呢?想必还有许多小伙伴不清楚吧，下面91小编给大家分享一下可变阵容搭配推荐啦!云顶之弈可变阵容怎么搭配阵容搭配一阵容构成：3云霄4剑士2沙漠2钢铁3刺客2秘术。阵容成员：魔腾、希维尔、雷克塞、易、奇亚娜、亚索、迦娜、卡兹克。前期开局：克格莫、雷克塞
之前全价兑换的海克斯皮肤的小伙伴都很后悔，许多小伙伴都在问海克斯宝石之后会返还吗?想知道的小伙伴赶快来和91小编一起看一下海克斯宝石返还的具体时间吧!海克斯宝石返还时间在2019年11月10日当日至2019年11月20日23点59分期间进兑换过海克斯皮肤的玩家，将会获得所消耗紫色宝石50%的返还(6
云顶之弈s2石头人主c阵容要怎么进行搭配呢？有什么搭配攻略呢？不清楚的小伙伴下面和小编一起来看看云顶之弈s2石头人主c阵容搭配攻略介绍。阵容一览岩雀、吸血鬼、石头人、锤石、小法、辛德拉、火男、娜美。阵容羁绊法师(6)：法师有100%的几率在施放完技能后再施放一次。海洋(4)：每4秒为队友回复25点法
宝可梦剑盾怎么获得不变石？但是很多小伙伴都不知道这个道具的获得方法，下面就跟着91手游网小编来看看吧！不变石获得途径详解：《宝可梦：剑盾》是任天堂发行的游戏。《宝可梦：剑盾》2019年11月15日登陆NS平台，支持日语、英语、简体，繁体中文等语言。在《宝可梦：剑盾》剑盾中孵蛋需要特定道具：不变石。不
宝可梦剑盾怎么获得红线？相信很多小伙伴都不知道这个道具获得方法，下面就跟着91手游网小编来看看吧！红线获得方法解析：《宝可梦：剑盾》是任天堂发行的游戏。《宝可梦：剑盾》2019年11月15日登陆NS平台，支持日语、英语、简体，繁体中文等语言。在《宝可梦：剑盾》剑盾中孵蛋需要特定道具：红线。红线的作用
云顶之弈s2海洋守护法阵容要怎么进行搭配呢？云顶之弈s2中海洋守护法阵容是法师阵容中这一套是比较平滑的阵容，那么下面和小编一起来看看吧。阵容一览锤石、吸血鬼、泰坦、掘墓人、辛德拉、婕拉、安妮、火男。阵容羁绊海洋(4)：每4秒为队友回复25点法力值。地狱火(3)：地狱火英雄的技能在接下来的5秒内灼烧地