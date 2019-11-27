剑网3待与你再聚江湖活动在哪参加 剑网3待与你再聚江湖活动详情介绍

许多小伙伴都在问剑网3待与你再聚江湖活动在哪参加?这次活动可以获取凌雪宝箱、苏合明宵挂件、真橙之心烟花等奖励，下面91小编给大家分享一下剑网3待与你再聚江湖活动介绍啦!
剑网3待与你再聚江湖活动
·除了游戏内的回归活动之外，侠士也可在11月28日10:00至12月26日10:00期间，参与“待与你再聚江湖”活动，通过召回符合活动条件的好友，获得抽奖次数参与抽奖(奖池包括永久跟宠【小蒸饺】、十周年挂件【苏合明宵】、周年挂件五选一、烟花【真橙之心】、五行石等奖励)!
·发起邀请的帐号需为近30天内登陆过游戏的活跃帐号;接受邀请的帐号需为最近30天未登录且历史充消大于等于50的流失账号。发起邀请的帐号只需点击活动界面的【邀请好友】按钮，即可生成专属页面链接，将此链接分享给好友，并让受邀好友通过此链接登录流失帐号，即可完成绑定!
·侠士每成功邀请一名好友可获得1次抽奖次数;如受邀绑定成功的好友登录游戏，则可为邀请者再添加5次抽奖次数;如受邀绑定成功的好友登录游戏后充消满60元，则邀请者可通过页面立即领取永久跟宠【小蒸饺】1只和【凌雪宝箱】1个(【凌雪宝箱】需于2019年12月27日20:00至21:00期间使用，除数值奖励外，还有几率获得【凌雪秘宝】，由官方承包为其购买未来一年的全新外装，全区全服限量1个名额。如活动期间已有侠士获得【凌雪秘宝】，则剩余【凌雪宝箱】开启后可获得的数值奖励将增加30%。)。
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云顶之弈有许多阵容玩法，其中s2赛季中的石头人主c阵容要怎么搭配呢?想必还有许多小伙伴不清楚吧，下面91小编给大家分享一下石头人主c阵容搭配推荐啦!s2石头人主c阵容怎么搭配阵容一览：岩雀、吸血鬼、石头人、锤石、小法、辛德拉、火男、娜美。阵容羁绊法师(6)：法师有100%的几率在施放完技能后再施放一
云顶之弈有许多阵容玩法，其中可变阵容要怎么搭配比较好呢?想必还有许多小伙伴不清楚吧，下面91小编给大家分享一下可变阵容搭配推荐啦!云顶之弈可变阵容怎么搭配阵容搭配一阵容构成：3云霄4剑士2沙漠2钢铁3刺客2秘术。阵容成员：魔腾、希维尔、雷克塞、易、奇亚娜、亚索、迦娜、卡兹克。前期开局：克格莫、雷克塞
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云顶之弈s2石头人主c阵容要怎么进行搭配呢？有什么搭配攻略呢？不清楚的小伙伴下面和小编一起来看看云顶之弈s2石头人主c阵容搭配攻略介绍。阵容一览岩雀、吸血鬼、石头人、锤石、小法、辛德拉、火男、娜美。阵容羁绊法师(6)：法师有100%的几率在施放完技能后再施放一次。海洋(4)：每4秒为队友回复25点法
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宝可梦剑盾怎么获得红线？相信很多小伙伴都不知道这个道具获得方法，下面就跟着91手游网小编来看看吧！红线获得方法解析：《宝可梦：剑盾》是任天堂发行的游戏。《宝可梦：剑盾》2019年11月15日登陆NS平台，支持日语、英语、简体，繁体中文等语言。在《宝可梦：剑盾》剑盾中孵蛋需要特定道具：红线。红线的作用
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