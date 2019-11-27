剑网3待与你再聚江湖活动在哪参加 剑网3待与你再聚江湖活动详情介绍

2019-11-28 14:42:01 来源：91单机游戏 编辑：十一

许多小伙伴都在问剑网3待与你再聚江湖活动在哪参加?这次活动可以获取凌雪宝箱、苏合明宵挂件、真橙之心烟花等奖励，下面91小编给大家分享一下剑网3待与你再聚江湖活动介绍啦!

剑网3待与你再聚江湖活动

活动地址：点击参与

·除了游戏内的回归活动之外，侠士也可在11月28日10:00至12月26日10:00期间，参与“待与你再聚江湖”活动，通过召回符合活动条件的好友，获得抽奖次数参与抽奖(奖池包括永久跟宠【小蒸饺】、十周年挂件【苏合明宵】、周年挂件五选一、烟花【真橙之心】、五行石等奖励)!

·发起邀请的帐号需为近30天内登陆过游戏的活跃帐号;接受邀请的帐号需为最近30天未登录且历史充消大于等于50的流失账号。发起邀请的帐号只需点击活动界面的【邀请好友】按钮，即可生成专属页面链接，将此链接分享给好友，并让受邀好友通过此链接登录流失帐号，即可完成绑定!

·侠士每成功邀请一名好友可获得1次抽奖次数;如受邀绑定成功的好友登录游戏，则可为邀请者再添加5次抽奖次数;如受邀绑定成功的好友登录游戏后充消满60元，则邀请者可通过页面立即领取永久跟宠【小蒸饺】1只和【凌雪宝箱】1个(【凌雪宝箱】需于2019年12月27日20:00至21:00期间使用，除数值奖励外，还有几率获得【凌雪秘宝】，由官方承包为其购买未来一年的全新外装，全区全服限量1个名额。如活动期间已有侠士获得【凌雪秘宝】，则剩余【凌雪宝箱】开启后可获得的数值奖励将增加30%。)。