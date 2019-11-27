《魔兽世界怀旧服》闪避护符怎么样 闪避护符属性详解一览

2019-11-28 14:28:43 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

《魔兽世界怀旧服》中有不少属性非常好的史诗装备，不过这些装备非常不容易入手，但也有一些非常强力的蓝装，比如这款闪避护符，那么闪避护符具体怎么样呢？很多小伙伴都非常好奇吧，下面小编就给大家带来了相关的攻略和介绍，一起来看看吧!

魔兽世界怀旧服闪避护符属性介绍

物品等级：60

拾取后绑定

颈部 项链

敏捷：+13

需要等级：55

装备：使你躲闪攻击的几率提高1%。

获得攻略